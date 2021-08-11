«Норникель» привез в Дудинку «Сказки Таймыра»
Музыкальный спектакль по сказкам народов, населяющих полуостров, показали в рамках спецпроекта приуроченного к Международному дню коренных народов мира.
Сохранить наследие пяти коренных малочисленных этносов, проживающих на Таймыре, — поистине государственная задача. Очень приятно, что мероприятие прошло в нашем музее — центре сохранения, изучения и популяризации традиционных культур кочевников», — прокомментировала событие заместитель директора Таймырского краеведческого музея Лейла Ландина.
У „Норникеля“ богатый опыт реализации масштабных культурных проектов с участием коренных народов. Поддержка национальных ремесел, фольклора, развитие языковых программ и поддержка творческой молодежи коренных народов — важные направления работы компании. Сохраняя историческую память Таймыра, мы вносим свой вклад в разнообразие культурного мира региона сохранение идентичности населяющих его народов», — отметила старший вице-президент концерна Лариса Зелькова
Участники корпоративной программы «Норникеля» «Комбинат добра» присоединились к общероссийскому проекту «Чистая Арктика». Как участие «Норникеля» в программе сделает регионы Крайнего Севера чище?
«Норникель» выпустил 200 000 мальков осетра в Енисей
Программа зарыбления является частью деятельности компании по сохранению биоразнообразия, которая ведется уже пять лет. Она касается не только осетровых, но и других ценных пород рыбы.
В ЮНЕСКО показали уникальный мир коренных народов
Фотовыставка «Мир в лицах» открылась в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО при поддержке компании «Норникель». На экспозиции представлены работы известного российского фотографа Александра Химушина.