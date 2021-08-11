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«Норникель» привез в Дудинку «Сказки Таймыра»

«Норникель» привез в Дудинку «Сказки Таймыра»
Иллюстрация: nornickel.ru

Музыкальный спектакль по сказкам народов, населяющих полуостров, показали в рамках спецпроекта приуроченного к Международному дню коренных народов мира.

#НОВОСТИ
В Таймырском краеведческом музее Дудинки состоялась премьера музыкально-драматического спектакля «Сказки Таймыра», поставленного к Международному дню коренных народов мира.
 
Спектакль поставлен по сказкам энцев, нганасан, долган, ненцев и эвенков, которые традиционно проживают на Таймыре. Музыку к нему написал Даниил Орлов — минималистичные треки, дополненные звучанием варгана (национального музыкального инструмента многих коренных народов России), создали неповторимую атмосферу, созвучную с настроением сказаний. В постановке были задействованы мастер Таймырского Дома народного творчества Алексей Чунанчар, а также известные актеры Ингеборга Дапкунайте и Семен Трескунов. Режиссером выступил номинант на премию «Золотая маска» Савва Савельев.
Сохранить наследие пяти коренных малочисленных этносов, проживающих на Таймыре, — поистине государственная задача. Очень приятно, что мероприятие прошло в нашем музее — центре сохранения, изучения и популяризации традиционных культур кочевников», — прокомментировала событие заместитель директора Таймырского краеведческого музея Лейла Ландина.
Спектакль «Сказки Таймыра» является частью большого проекта «На краю света», организаторами которого выступают «Норникель» и журнал «Сноб». Для металлургов участие в подобных проектах не ново. Компания участвовала в восстановлении утраченной письменность энцев, финансирует работу по созданию единого саамского алфавита, а также регулярно помогает проводить на Таймыре этнические праздники — «Большой Аргиш», День оленевода и День рыбака.
У „Норникеля“ богатый опыт реализации масштабных культурных проектов с участием коренных народов. Поддержка национальных ремесел, фольклора, развитие языковых программ и поддержка творческой молодежи коренных народов — важные направления работы компании. Сохраняя историческую память Таймыра, мы вносим свой вклад в разнообразие культурного мира региона сохранение идентичности населяющих его народов», — отметила старший вице-президент концерна Лариса Зелькова
Помимо этого «Норникель» реализует масштабные социальные и благотворительные программы, направленные на поддержку коренных малочисленных народов Севера, а также участвует в совместном планирование развития инфраструктуры и экономики общин, создание новых производств на базе традиционных промыслов.
 
Напомним, что в июне этого года «Норникель» утвердил и начал реализацию новой социально-экологической стратегии компании. Многие мероприятия, заложенные в ней, так или иначе касаются коренных малочисленных народов. Например, выделенное в отдельное направление, сохранение биоразнообразия Таймыра, по сути, обеспечит сохранение местных промыслов и, собственно, выживание общин КМНС.
 
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Фотовыставка «Мир в лицах» открылась в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО при поддержке компании «Норникель». На экспозиции представлены работы известного российского фотографа Александра Химушина.

Автор: Александр Вознесенский
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