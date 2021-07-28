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«Норникель» выпустил 200 000 мальков осетра в Енисей

«Норникель» выпустил 200 000 мальков осетра в Енисей
Иллюстрация: nornickel.ru

Программа зарыбления является частью деятельности компании по сохранению биоразнообразия, которая ведется уже пять лет. Она касается не только осетровых, но и других ценных пород рыбы.

#НОВОСТИ
«Норникель» продолжает работу по восстановлению поголовья ценных пород рыб в акватории Енисея. На этот раз компания выпустила в реку 200 000 мальков осетра.
Экологическая безопасность и поддержание разнообразности живой природы являются приоритетами для „Норникеля“. Мы делаем все возможное для сохранения уникальных биологических видов на всех территориях нашего присутствия», — заявил начальник управления промышленной экологии Заполярного филиала «Норникеля» Юрий Семенов.
Выпустили молодь на Прутовском мелководье, которое расположено в Енисейском районе Красноярского края. Это особо охраняемая природная территория, которая создана для сохранения популяции сибирского осетра, стерляди, сига и тугуна.
 
«Норникель» выпустил 200 000 мальков осетра в Енисей 1
 
Зарыбление рек — это часть большой программы «Норникеля» по сохранению биоразнообразия, которая входит в новую социально-экологическую стратегию компании, принятую в этом году. Основная ее цель: снизить антропогенное воздействие на природу.
На Енисей сейчас оказывается очень серьезное техногенное влияние, и нормативы качества воды, допустимые для объектов рыбохозяйственного значения, не соблюдаются. Результат этого — уменьшение численности популяций по отдельным видам, и это сегодня доказано многими учеными, в том числе из СФУ. Поэтому то, что делает компания „Норникель“ — это очень актуально и важно для сохранения биоразнообразия нашей большой реки», — считает сопредседатель российской партии «Зеленые», красноярский экоактивист Сергей Шахматов.
Помимо сохранения и восстановления биоразнообразия, новая стратегия «Норникеля» касается изменения климата, качества почвы, воды и воздуха, управления отходами и хвостохранилищами. Только на реализацию части запланированных мероприятий металлурги планируют потратить почти $6 млрд. Общий же объем вложений станет ясен чуть позже. В рамках этой стратегии «Норникель» в июне 2021 года запустил проект производства углеродно-нейтрального никеля.
 
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Автор: Петр Савельев
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