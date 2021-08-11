Прилетающих в Норильск и Дудинку заставят сдавать ПЦР-тесты
До получения результата им придется соблюдать карантин. Освобождение от этой процедуры получат только те, кто полностью вакцинировался или недавно переболел COVID-19.
Отделения больницы, перепрофилированные в инфекционные госпитали для больных COVID-19, возвращаются к приему плановых пациентов. Уже возвращено в резерв порядка 8% койко-мест.
В Туве немного смягчат ковидный локдаун
Заболеваемость в республике немного снизилась и власти снимают часть ограничений, введенных для сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции.
В Красноярском крае начали сокращать ковидный коечный фонд
Отделения больницы, перепрофилированные в инфекционные госпитали для больных COVID-19, возвращаются к приему плановых пациентов. Уже возвращено в резерв порядка 8% койко-мест.