Прилетающих в Норильск и Дудинку заставят сдавать ПЦР-тесты

До получения результата им придется соблюдать карантин. Освобождение от этой процедуры получат только те, кто полностью вакцинировался или недавно переболел COVID-19.

Пассажиры рейсов, прилетающих в Норильск и Дудинку, по прибытии в аэропорты назначения должны будут в течение трех суток сдать ПЦР-тест и до получения результатов оставаться в изоляции по месту жительства. Соответствующие поправки в антиковидный указ сегодня внес губернатор Красноярского края на основе рекомендаций Роспотребнадзора.

С чем вызвано такое решение, в правительстве не говорят, но вероятно оно связано с окончанием отпускного сезона и массовым возвращением северян в свои территории.

От необходимости проходить медицинское освидетельствование на COVID-19 освободят тех, кто привился обоими компонентами двухкомпонентной вакцины, или однокомпонентной вакциной, или переболел ковидом максимум полгода назад.

Также тест не нужно будет сдавать вахтовикам и медработникам, поскольку для них введена обязательная вакцинации.

Действовать новая версия указа начнет с завтрашнего дня.

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