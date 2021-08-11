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Прилетающих в Норильск и Дудинку заставят сдавать ПЦР-тесты

Прилетающих в Норильск и Дудинку заставят сдавать ПЦР-тесты
Иллюстрация: Оперштаб Красноярского края/ТГ

До получения результата им придется соблюдать карантин. Освобождение от этой процедуры получат только те, кто полностью вакцинировался или недавно переболел COVID-19.

#НОВОСТИ
Пассажиры рейсов, прилетающих в Норильск и Дудинку, по прибытии в аэропорты назначения должны будут в течение трех суток сдать ПЦР-тест и до получения результатов оставаться в изоляции по месту жительства. Соответствующие поправки в антиковидный указ сегодня внес губернатор Красноярского края на основе рекомендаций Роспотребнадзора.
 
С чем вызвано такое решение, в правительстве не говорят, но вероятно оно связано с окончанием отпускного сезона и массовым возвращением северян в свои территории.
 
От необходимости проходить медицинское освидетельствование на COVID-19 освободят тех, кто привился обоими компонентами двухкомпонентной вакцины, или однокомпонентной вакциной, или переболел ковидом максимум полгода назад.
 
Также тест не нужно будет сдавать вахтовикам и медработникам, поскольку для них введена обязательная вакцинации.
 
Действовать новая версия указа начнет с завтрашнего дня.
 
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Автор: Петр Савельев
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