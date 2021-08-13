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Память Валерия Позднякова почтут салютом из красноярских «Китов»

"Киты" какими они были при Позднякове, 2003 год
"Киты" какими они были при Позднякове, 2003 год. Иллюстрация: Татьяна Лукина/Facebook

Сегодня Красноярск прощается с первым своим мэром в новейшей истории. В час начала торжественной церемонии «КрасКом» отдаст дань памяти своему бывшему руководителю.

#НОВОСТИ
В память о Валерии Позднякове «КрасКом» устроит «салют» при помощи фонтана у острова Посадный, который в народе называют «Киты». Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь коммунального предприятия Татьяна Лукина.
Так коллектив КрасКом вспоминает, что этот фонтан построили в 2003 году по инициативе Валерия Александровича Познякова, генерального директора МУПП „Водоканал“, первого мэра нашего города», — написала она.
Напомним, что Валерий Поздняков управлял Красноярском с 1991 по 1996 год. В 1998 —м он возглавил красноярский «Водоканал», которым руководил до 2004 года.
Он не стремился выдвинуться на первый план, не относил на свой счет производственные достижения, а искренне считал заслуги предприятия заслугами своих коллег и всего коллектива. Это с его лёгкой руки в честь всех водопроводчиков города была установлена скульптура „д. Яша и стажер“», — пишет Лукина.
Поздняков скончался в возрасте 80 лет несколько дней назад. Сегодня состоится церемония прощания. Начнется она в 11:00. В этот же время «Киты» выпустят в небо струи воды.
Автор: Петр Савельев
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