Память Валерия Позднякова почтут салютом из красноярских «Китов»

Сегодня Красноярск прощается с первым своим мэром в новейшей истории. В час начала торжественной церемонии «КрасКом» отдаст дань памяти своему бывшему руководителю.

В память о Валерии Позднякове «КрасКом» устроит «салют» при помощи фонтана у острова Посадный, который в народе называют «Киты». Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь коммунального предприятия Татьяна Лукина.

Так коллектив КрасКом вспоминает, что этот фонтан построили в 2003 году по инициативе Валерия Александровича Познякова, генерального директора МУПП „Водоканал“, первого мэра нашего города», — написала она.

Напомним, что Валерий Поздняков управлял Красноярском с 1991 по 1996 год. В 1998 —м он возглавил красноярский «Водоканал», которым руководил до 2004 года.

Он не стремился выдвинуться на первый план, не относил на свой счет производственные достижения, а искренне считал заслуги предприятия заслугами своих коллег и всего коллектива. Это с его лёгкой руки в честь всех водопроводчиков города была установлена скульптура „д. Яша и стажер“», — пишет Лукина.