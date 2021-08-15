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Красноярск ожидают дожди и грозы на новой неделе

Красноярск ожидают дожди и грозы на новой неделе
Иллюстрация: yandex

На предстоящей рабочей неделе с 16 по 20 августа в краевом центре ожидается похолодание. Синоптики прогнозируют дожди с грозами.

#НОВОСТИ

В понедельник днем +23оC, небольшой дождь, ночью до +12оC.

Во вторник возможна гроза, днем +22оC, ночью +13оC.

В среду и четверг облачно, без осадков, днем +22оC, ночью +10оC.

В пятницу и субботу +16оC днем и +11оC ночью, возможны дожди.

 

Красноярск ожидают дожди и грозы на новой неделе 1
foreca.com
 

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Автор: Петр Савельев
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