Красноярск ожидают дожди и грозы на новой неделе
На предстоящей рабочей неделе с 16 по 20 августа в краевом центре ожидается похолодание. Синоптики прогнозируют дожди с грозами.
В понедельник днем +23оC, небольшой дождь, ночью до +12оC.
Во вторник возможна гроза, днем +22оC, ночью +13оC.
В среду и четверг облачно, без осадков, днем +22оC, ночью +10оC.
В пятницу и субботу +16оC днем и +11оC ночью, возможны дожди.
foreca.com
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