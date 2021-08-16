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Спрос на микрозаймы в Красноярском крае снова начал расти

Спрос на микрозаймы в Красноярском крае снова начал расти
Иллюстрация: pixabay.com

После снижения выдачи в апреле и июне, сегмент «займов до зарплаты» в регионе вернулся к росту. Правда, пока до апрельских показателей он все еще не дотянулся.

#НОВОСТИ
В июле 2021 году в Красноярском крае было выдано 47 744 «займа до зарплаты», что на 0,9% больше, чем месяцем ранее. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.
 
Как и в прежние месяцы, по количеству займов подобного типа, край остается вторым регионом в Сибири. Лидирует же Кемеровская область (64 841 микрозайм), а третьим идет Новосибирская область (46 239 микрозаймов).
 
В целом же по России, в июле 2021-го выдано 2,32 млн микрозаймов. Это на 0,7% больше, чем в прошлом месяце.
 
Добавим, что с апреля 2021 года в Красноярском крае количество выданных микрозаймов снижается — тогда их было выдано 48 377 штук. Иначе ситуация сложилась только мае этого года, когда сегмент показал пусть и очень незначительный (0,1%), но рост.
 
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Автор: Петр Савельев
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