МЧС прогнозирует рост количества лесных пожаров в Красноярском крае

В Красноярском крае, Иркутской области и Якутии прогнозируют рост площадей природных пожаров.

По мнению аналитиков МЧС, в августе в различных округах восточно-сибирских регионов возможен рост числа природных возгораний, — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Такой прогноз ученые института делают на основе анализа складывающихся метеорологических условий и с учетом установившихся классов пожарной опасности в лесах», - сообщает пресс‑служба ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что по данным российского отделения Greenpeace в 2021 году площадь лесных пожаров в России достигла рекордных за последние 9 лет 17,08 млн га, лидирует по объемам пожаров Якутия — 7 млн га.

Специалисты краевого Лесопожарного центра призывают помнить о правилах пожарной безопасности в лесах, поскольку в период с августа по сентябрь открывается сезон массового сбора грибов, ягод и других дикоросов, что создает дополнительные факторы риска.

По опыту прошлых лет большая часть возгораний в переходный период из лета в осень фиксируется в наземной зоне — в тех местах, где люди собирают ягоды и грибы. Настоятельно рекомендуем быть предельно внимательными и осторожными при посещении лесов. Малейшая неосторожность при обращении с огнем может привести к серьезным последствиям. Ведь лесные пожары уничтожают не только деревья, но и места сбора ягод и грибов, на восстановление которых уходит не один год», - рассказал Виталий Простакишин, руководитель краевого Лесопожарного центра.

Сейчас особый противопожарный режим сохраняется в Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском, Эвенкийском районах и Норильске.

Разведение костров, сжигание мусора, использование открытого огня категорически запрещено как в лесу, так и на садовых участках.

Штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара, для граждан — 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. рублей.

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