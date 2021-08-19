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Выявлен факт утопления: ветеринары исследовали тела погибших оленей

Выявлен факт утопления: ветеринары исследовали тела погибших оленей
Иллюстрация: Яндекс

Ветеринары провели исследования патологоанатомического и полевого материала оленей, которые погибли в Хатанге. Специалисты искали болезни, которые могут быть опасны для животных и для человека.

#НОВОСТИ

Однако по результатам экспертизы никаких болезней ветврачи не выявили. Однако во всех образцах, взятых на эксперизу, нашли признаки утопления .

Сейчас сотрудники полиции будут устанавливать, был ли факт незаконной охоты, и проверять всех, у кого было разрешение на оружие.

Напомним, сообщение о массовой гибели оленей поступило в начале августа от государственного инспектора. Некоторые из погибших особей имели огнестрельные ранения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба». 

 

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    12.08.2021
    Новости ДК
    Красноярск

 

Автор: Юлия Тарабан
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