Выявлен факт утопления: ветеринары исследовали тела погибших оленей
Ветеринары провели исследования патологоанатомического и полевого материала оленей, которые погибли в Хатанге. Специалисты искали болезни, которые могут быть опасны для животных и для человека.
Однако по результатам экспертизы никаких болезней ветврачи не выявили. Однако во всех образцах, взятых на эксперизу, нашли признаки утопления .
Сейчас сотрудники полиции будут устанавливать, был ли факт незаконной охоты, и проверять всех, у кого было разрешение на оружие.
Напомним, сообщение о массовой гибели оленей поступило в начале августа от государственного инспектора. Некоторые из погибших особей имели огнестрельные ранения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба».
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