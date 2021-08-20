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Заболевают единицы: привитых красноярцев с коронавирусом меньше 2%

Заболевают единицы: привитых красноярцев с коронавирусом меньше 2%
Иллюстрация: Яндекс

С коронавирусов в БСМП обратились лишь 1,5% от всего количества привитых красноярцев. Об этом рассказал главный врач БСМП Сергей Гребенников. И дело не в прививке.

#НОВОСТИ

Среди 4500 больных только 70 случаев приходится на тех, кто был привит от ковида. Некоторые успели поставить только один компонент прививки, а кто-то заболел через 1-2 дня после постановки второго компонента вакцины.

То есть когда еще иммунитет не выработался в полной мере. Привитых двумя компонентами, у которых уже должен был выработаться иммунитет, за это время нам поступило 40 человек. Отмечу, что болезнь у них протекает гораздо легче», — рассказал Сергей Гребенников.

Ранее представили регионального Минздрава сообщили, что в ближайшее время массовой ревакцинации в крае не будет. Сейчас главная задача- привить как можно больше людей первый раз, так как число тех, кто сделал вакцину, составляет всего 30% от запанированного количества.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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