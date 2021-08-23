Губернатор Александр Усс выйдет «на связь» с жителями края

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Отвечать на вопросы жителей края губернатор Александр Усс будет в прямом эфире на телеканале «Енисей» и ОТР 9 сентября в 17.00. Вопросы главе региона уже принимаются.