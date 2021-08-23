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Губернатор Александр Усс выйдет «на связь» с жителями края

Губернатор Александр Усс выйдет «на связь» с жителями края
Иллюстрация: Яндекс

Отвечать на вопросы жителей края губернатор Александр Усс будет в прямом эфире на телеканале «Енисей» и ОТР 9 сентября в 17.00. Вопросы главе региона уже принимаются.

#НОВОСТИ

Задать их можно несколькими способами:

— по телефону +7 800 707 7744;

— на сайте ТК «Енисей» www.enisey.tv во вкладке «Усс на связи»;

— прислать текст или видео вопроса на адрес электронной почты: vopros@enisey.tv.

Отметим, что выпуски программы "Усс на связи" выходят два раза в месяц, с апреля этого года.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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