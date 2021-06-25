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Губернатор Александр Усс рассказал студентам Института гастрономии свой фирменный рецепт

Губернатор Александр Усс рассказал студентам Института гастрономии свой фирменный рецепт
Автор фото: Руслан Максимов. Иллюстрация: www.krskstate.ru/

Глава региона принял участие в кулинарном мастер-классе студентов Института гастрономии Сибирского федерального университета. Событие было приурочено ко Дню молодежи, его будут отмечать 27 июня.

#НОВОСТИ

Губернатор края сварил вместе со студентами сибирскую уху и рассказал о своем фирменном блюде. Александр Усс признался, что есть любит все, а готовить – буквально несколько простых блюд: глазунья, картошка в мундире и «хозяйский» суп из нарезанной кубиками картошки и поджаренного на сале лука. Глава региона рассказал, что для него это «вкус детства».

Напомним, Институт гастрономии был создан в начале 2019 года, он стал 21 институтом в структуре СФУ. Этому предшествовало подписание соглашения между ресторанной группы компаний Bellini group и университетом, согласно которому в СФУ открылась Высшая школа ресторанного менеджмента. Первый набор из 50 человек состоялся в 2017 году. А еще через год СФУ и Институт Поля Бокюза договорились о запуске Высшей школы гастрономии. Первых студентов приняли в 2019 году. Они получат сразу два диплома — СФУ и французского университета. Будущие шеф-повара совместно с Bellini Group уже запустили заведение на острове Татышев «Дом у озера». А в начале 2020 года в красноярской гимназии открыли класс гастрономии — это совместный проект гимназии «Универс», Института гастрономии СФУ и ресторанного холдинга Bellini Group.

 

Автор: Петр Савельев
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