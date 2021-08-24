55 000 рублей в сутки: где дороже всего снять квартиру? Красноярск есть в топе

Эксперты Авито Недвижимости составили топ городов, где цена на посуточную аренду квартир достигает максимальных значений. Самые высокие цены аналитики зафиксировали в Ялте.

Там квартира в сутки может обходиться в 55 тысяч рублей. Почти не уступают в цене Сочи и Москва. В этих городах за суточную аренду придётся вложить 50 тыс. руб. и 41 тыс. руб. соответственно.

Почти в 2 раза дешевле квартира на сутки обойдётся в Севастополе и Санкт-Петербурге (по 25 000 рублей в сутки).

А вот в Красноярске стоимость самой дорогой квартиры для посуточной аренды составляет 7 000 рублей в сутки.

Кроме того, эксперты проанализировали средние цены на посуточную аренду квартир в городах.

Самые высокие была также зарегистрированы в Ялте (3 500 рублей в сутки), Сочи (3 000 рублей в сутки), Севастополе (2 500 рублей в сутки), Москве (2 390 рублей в сутки), Санкт-Петербурге (2 190 рублей в сутки).

В Красноярске же цена посуточной аренде значительно дешевле — 1500 руб.

Интересно, что самый большой разрыв между средней ценой посуточной аренды квартиры и стоимостью посуточной аренды самого дорогого объекта зафиксирован в Москве (в 17 раз).

В Сочи стоимость посуточной аренды самой дорогой квартиры в 16 раз превышает среднюю цену посуточной аренды в городе, в Ялте — в 15,7 раз, в Санкт-Петербурге — в 11,4 раза, в Севастополе и Казани — в 10 раз.

В Красноярске стоимость посуточной аренды самой дорогой квартиры превышает среднесуточную цену аренды в городе в 4,6 раза.

Аналитики рассказали, что снимать квартиры посуточно бывает выгоднее, чем арендовать номер в отеле. Цена ниже плюс с хозяевами можно договориться.

Однако объекты посуточной аренды иногда могут стоить как номер в отеле самого высокого класса.

«Объекты для посуточной аренды бывают очень разными: можно найти как очень скромные по цене варианты, так и роскошные и, соответственно, очень дорогие объекты, размещение в которых может стоить как аренда номера класса люкс в отеле, или даже больше. Среди очень дорогих квартир для посуточной аренды встречаются многоуровневые апартаменты, в которых могут комфортно остановиться компании до 10-12 человек, квартиры с огромным джакузи или домашним кинотеатром и даже с собственной сауной», - рассказал Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости.

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