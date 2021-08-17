Красноярцам продлили семейную ипотеку до 2024 года
Михаил Мишустин, премьер-министр объявил на заседании правительства о продлении программы льготной семейной ипотеки до конца 2023 года.
По поручению президента правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Программа должна была закончиться примерно через полтора года. Теперь она будет действовать до конца 2023 года», — сообщил Мишустин.
Напомним, что программой теперь смогут воспользоваться семьи при рождении первого ребенка, а не только родители двух и более детей, как ранее.
Программа решает важные задачи. С ее помощью молодые семьи могут купить собственное жилье под 6% годовых. Причем использовать кредит можно как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома. Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа», — добавил премьер.
Для воплощения программы правительство более чем вдвое увеличило лимит на выдачу кредитов — до 1,7 трлн рублей.
По теме
-
Большой опрос: Кто на рынке недвижимости главный?
Развитие рынка недвижимости зависит от многих факторов. Тут и покупательская способность, и механизмы финансирования, и наличие земли под строительство.10.08.2021Новости ДККрасноярск
-
Менее четверти сибиряков вакцинированы от коронавируса
В регионах Сибири привились первым компонентом «Спутник V» 4,04 млн жителей, или 23,8% от общей численности населения. Второй компонент употребили 3,12 млн человек, или 18,4%.07.08.2021Новости ДККрасноярск
-
Рейтинг «ДК»: лидеры строительного рынка
Запущенная весной 2020 года льготная ипотека практически нивелировала последствия коронашока для строительной отрасли. Однако спать спокойнее застройщики не стали.06.08.2021Новости ДККрасноярск