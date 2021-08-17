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Красноярцам продлили семейную ипотеку до 2024 года

Красноярцам продлили семейную ипотеку до 2024 года
Иллюстрация: kredity-ipoteka.ru

Михаил Мишустин, премьер-министр объявил на заседании правительства о продлении программы льготной семейной ипотеки до конца 2023 года.

#НОВОСТИ

По поручению президента правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Программа должна была закончиться примерно через полтора года. Теперь она будет действовать до конца 2023 года», — сообщил Мишустин.

Напомним, что программой теперь смогут воспользоваться семьи при рождении первого ребенка, а не только родители двух и более детей, как ранее.

Программа решает важные задачи. С ее помощью молодые семьи могут купить собственное жилье под 6% годовых. Причем использовать кредит можно как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома. Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа», — добавил премьер.

Для воплощения программы правительство более чем вдвое увеличило лимит на выдачу кредитов — до 1,7 трлн рублей.

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Автор: Петр Савельев
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