Красноярцам продлили семейную ипотеку до 2024 года

Михаил Мишустин, премьер-министр объявил на заседании правительства о продлении программы льготной семейной ипотеки до конца 2023 года.

По поручению президента правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Программа должна была закончиться примерно через полтора года. Теперь она будет действовать до конца 2023 года», — сообщил Мишустин.

Напомним, что программой теперь смогут воспользоваться семьи при рождении первого ребенка, а не только родители двух и более детей, как ранее.

Программа решает важные задачи. С ее помощью молодые семьи могут купить собственное жилье под 6% годовых. Причем использовать кредит можно как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома. Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа», — добавил премьер.

Для воплощения программы правительство более чем вдвое увеличило лимит на выдачу кредитов — до 1,7 трлн рублей.

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