Алкоголь, наркотики, педофилия: топ главных комшаров родителей

Жители России стали участниками опроса, который провели СК «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь». Респонденты отвечали на вопрос «каков ваш самый сильный страх в отношении своего ребенка/детей».

Оказалось, что это — пагубное влияние психоактивных веществ.

13% опрошенных, а это каждый восьмой, рассказали, что боятся, что их ребенок попадет под алкогольное или наркотическое воздействие.

Также в топе страхов — болезни детей. Это волнует каждого десятого респондента. Родители признаются: особенно этот страх усилился во время пандемии коронавируса.

9% опрошенных (каждый 11-й), беспокоятся, что их ребенок пострадает от педофилов и других преступников.

Среди других страхов — не обеспечить своему ребенку достойное будущее и не помочь получить хорошее образование.

Много у родителей и психологических страхов в отношении своих детей.

Так, 5% респондентов боятся, что их ребенок свяжет свою жизнь «не с тем человеком», а 4% беспокоятся, что он повторит ошибки родителей.

Кроме того, 3,7% опрошенных волнуются, как бы их ребёнка не затравили в школе.

Часть родители также боятся оставить несовершеннолетних детей сиротами.

Меньше всего родители волнуются о том, что дети бросят их в старости или сбегут из дома (менее 1%).

Однако почти никто из родителей не предпринимает каких-то действий, чтобы справиться с этими страхами. «Ничего не делаю» - именно так ответил каждый седьмой респондент.

Почти половина опрошенных разговаривают с детьми о правилах безопасности и поведения, а 12,9% не оставляют их без присмотра. 4,5% копят «финансовую подушку безопасности» для детей на всякий случай, а еще 4,5% отправляют детей на регулярные медицинские обследования.

И лишь небольшая часть родителей решает застраховать детей.

«Доля застрахованных детей в нашей стране весьма невелика — лишь около 3–4% маленьких россиян защищены страховыми полисами», - отмечают специалисты.

Психологи говорят: страхование действительно способно снизить уровень тревоги у родителей. Однако не менее важно еще кое-что.

С ребенком важно разговаривать, объяснять ему, предостерегать. И выстраивать доверительные отношения. Чтобы в случае чего, ребенок мог рассказывать о своей жизни, новых знакомствах, сомнениях, сложностях в школе - вообще обо всем, что его беспокоит, тогда эти проблемы можно решить. Если ребенок чувствует, что родители его полностью принимают и поддерживают, что с любой проблемой или вопросом он может прийти к ним и открыться, ему и самому будет легче справиться. Он не будет прятаться и переживать все в одиночку. И тогда шансов уберечь его от плохой компании или алкоголя с наркотиками будет больше», - рассказал DK.RU психолог Александр Дорожкин.

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