Вакцинированным «Спутник V» туристам разрешат Пхукет без карантина

Власти Таиланда разрешат въезд туристам на Пхукет и Самуи без 14-дневного карантина. Но попасть на острова без карантина можно будет только привитым вакциной «Спутник V».

Российская вакцина «Спутник V» занесена в список вакцин программ «Пхукетская песочница» и «7+7», новый вариант списка действителен с 1 сентября. Это значит, что с этой даты туристам, привитым двумя дозами вакцины «Спутник V», разрешен въезд на остров Пхукет и в другие зоны «песочницы» без обязательного прохождения 14-дневного карантина, — заявил Владимир Соснов, генеральный консул России на Пхукете.

Границы для привитых туристов откроют 1 сентября. С один условием — в рамках указанных программ для въезда в Королевство Таиланд необходимо оформить разрешение в посольстве королевства. Подавать документы на рассмотрение можно уже сейчас.

Между тем, авиасообщение между Россией и Таиландом все еще официально не восстановлено.

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