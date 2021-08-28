Вакцинированным «Спутник V» туристам разрешат Пхукет без карантина
Власти Таиланда разрешат въезд туристам на Пхукет и Самуи без 14-дневного карантина. Но попасть на острова без карантина можно будет только привитым вакциной «Спутник V».
Российская вакцина «Спутник V» занесена в список вакцин программ «Пхукетская песочница» и «7+7», новый вариант списка действителен с 1 сентября. Это значит, что с этой даты туристам, привитым двумя дозами вакцины «Спутник V», разрешен въезд на остров Пхукет и в другие зоны «песочницы» без обязательного прохождения 14-дневного карантина, — заявил Владимир Соснов, генеральный консул России на Пхукете.
Границы для привитых туристов откроют 1 сентября. С один условием — в рамках указанных программ для въезда в Королевство Таиланд необходимо оформить разрешение в посольстве королевства. Подавать документы на рассмотрение можно уже сейчас.
Между тем, авиасообщение между Россией и Таиландом все еще официально не восстановлено.
По теме
-
Красноярск попал в список популярных стрит-арт маршрутов
Современные путешествия— это не только походы по музеям, церквям и историческим местам. На туристической карте путешественника все чаще стал появляться городской стрит-арт.17.08.2021Новости ДККрасноярск
-
ПЦР-тест и карантин: Норильск ввел ограничения на въезд
С 12 августа прилетающие в Норильск и Дудинку обязаны сдать ПЦР-тест и соблюдать карантин, — такие изменения в указ внес губернатор.12.08.2021Новости ДККрасноярск
-
ВОЗ назвала сроки одобрения российской вакцины «Спутник V»
Всемирная организация здравоохранения готовится одобрить российскую вакцину. Сейчас «Спутник V» не признают ни Евросоюз, ни США. Но мир на этом не заканчивается. Куда можно отправиться прямо сейчас?12.08.2021Новости ДКЕкатеринбург
-
Кипр требует от туристов ПЦР-тест каждые 72 часа, перелеты с детьми дешевеют. Дайджест
Семейные перелеты для россиян станут дешевле, а у регионов, возможно, совсем скоро появится прямое авиасообщение. Есть новости и от стран, где «солнце и море». Что происходит в мире туризма?02.08.2021Новости ДКЕкатеринбург
-
Россия возобновит авиасообщение еще с восемью странами. И восстановит полеты в Турцию
Россия возобновляет полеты в США, Италию, Бельгию, Болгарию и ряд других стран с 28 июня. Полеты в Турцию, в том числе чартеры, будут полностью возобновлены с 22 июня.19.06.2021Новости ДКРОССИЯ