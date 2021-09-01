Родильный дом №1 закрылся на ремонт в Красноярске
Красноярский межрайонный родильный дом № 1 закрылся на капитальный плановый ремонт и санобработку. Медучреждение не будет работать по 1 ноября 2021 г.
Ранее здесь была организована помощь беременным женщинам, роженицам и родильницам с COVID-19, который сейчас будет перенесен в больницу №20 имени И.С.Берзона. Акушерский стационар больницы №20 будет работать в прежнем режиме.
Закрытие акушерских стационаров и отделений новорожденных детских больниц на текущий ремонт и дезинфекцию проводится ежегодно в соответствии с санитарными нормами и правилами. Пациентки будут направляться в другие учреждения, — сообщают в Минздраве края.
Медики настоятельно советуют пройти вакцинацию беременным из группы риска, начиная с 22 недели и в период подготовки к беременности.
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