Бывший главный коммунист края Петр Медведев не вернется в Заксобрание
Красноярский краевой суд отказал Петру Медведеву в восстановлении в качестве кандидата в Законодательное собрание Красноярского края. Он баллотировался по Эвенкийскому двухмандатному округу.
Бывший первый секретарь краевого отделения КПРФ шел как самовыдвиженец и собирал подписи. Избирательная комиссия выявила в них большой процент брака и отказала в регистрации.
Как сообщает «Коммерсантъ», сам Медведев апеллировал к тому, что окружная комиссия для расчета требуемого количества подписей якобы взяла число избирателей за 2016 год, а не за 2021, что увеличило количество подписей, требуемых для подачи в избирком. Решение краевого суда он также намерен обжаловать.
Напомни, Петр Медведев занимал в Заксобрании должность руководителя фракции КПРФ, однако был отстранен однопартийцами в декабре 2019 года из-за того, что внес поправки в закон «О рекламе» от имени фракции, но без согласования с ней. А в январе 2020-го Президиум ЦК КПРФ отстранил Медведева от должности первого секретаря краевого отделения партии и распустил бюро крайкома.
Главными претензиями к Петру Петровичу, который возглавлял краевой комитет 12 лет, стали претензии к кадровому составу отделения, плохие результаты на выборах и практически отсутствие партии в публичном поле.
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