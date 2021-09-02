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Бывший главный коммунист края Петр Медведев не вернется в Заксобрание

Бывший главный коммунист края Петр Медведев не вернется в Заксобрание
Иллюстрация: 24rus.ru

Красноярский краевой суд отказал Петру Медведеву в восстановлении в качестве кандидата в Законодательное собрание Красноярского края. Он баллотировался по Эвенкийскому двухмандатному округу.

#НОВОСТИ

Бывший первый секретарь краевого отделения КПРФ шел как самовыдвиженец и собирал подписи. Избирательная комиссия выявила в них большой процент брака и отказала в регистрации.

Как сообщает «Коммерсантъ», сам Медведев апеллировал к тому, что окружная комиссия для расчета требуемого количества подписей якобы взяла число избирателей за 2016 год, а не за 2021, что увеличило количество подписей, требуемых для подачи в избирком. Решение краевого суда он также намерен обжаловать.

Напомни, Петр Медведев занимал в Заксобрании должность руководителя фракции КПРФ, однако был отстранен однопартийцами в декабре 2019 года из-за того, что внес поправки в закон «О рекламе» от имени фракции, но без согласования с ней. А в январе 2020-го Президиум ЦК КПРФ отстранил Медведева от должности первого секретаря краевого отделения партии и распустил бюро крайкома.

Главными претензиями к Петру Петровичу, который возглавлял краевой комитет 12 лет, стали претензии к кадровому составу отделения, плохие результаты на выборах и практически отсутствие партии в публичном поле.

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Автор: Петр Савельев
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