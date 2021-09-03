Международный фестиваль «Азия-Сибирь-Европа» открывается 8 сентября
Красноярцы услышат швейцарскую музыку разных эпох. С ней публику познакомят дирижёр Геворк Гарабекян и Элиана Бюрки, певица, композитор, музыкант, виртуозно владеющая альпийским горном.
Творчество Элианы Бюрки аккумулирует разные стили и направления музыкальной культуры ее страны: Элиана исполняет аутентичную музыку Альп, классику, эстрадные, джазовые сочинения. На концерте-открытии альпийский горн прозвучит в качестве солирующего инструмента в академическом сочинении. Элиана исполнит Концерт для альпийского горна с оркестром современного известного швейцарского композитора Даниеля Шнидера.
Уроженец Армении Геворк Гарабекян много лет живет и работает в Швейцарии. Получив музыкальную специальность по классу скрипки, он продолжил образование в Высшей школе музыки в Люцерне – обучался дирижированию у Ральфа Вайкерта. Работал как дирижер с Симфоническим оркестром Люцерна, оркестром Collegium Musicum Lucerne, Национальным оркестром Капитолия Тулузы, Бетховенским оркестром в Бонне, Национальным камерным оркестром Армении. Геворк Гарабекян – художественный руководитель камерного оркестра I TEMPI в Базеле. Со швейцарскими артистами на сцену выйдут Красноярский камерный оркестр и музыканты из Санкт-Петербурга – Мариинский духовой квинтет.
Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия-Сибирь-Европа» пройдет в Красноярске уже в девятнадцатый раз.
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