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Международный фестиваль «Азия-Сибирь-Европа» открывается 8 сентября

Международный фестиваль «Азия-Сибирь-Европа» открывается 8 сентября
Иллюстрация: www.stuttgarter-nachrichten.de

Красноярцы услышат швейцарскую музыку разных эпох. С ней публику познакомят дирижёр Геворк Гарабекян и Элиана Бюрки, певица, композитор, музыкант, виртуозно владеющая альпийским горном.

#НОВОСТИ

Творчество Элианы Бюрки аккумулирует разные стили и направления музыкальной культуры ее страны: Элиана исполняет аутентичную музыку Альп, классику, эстрадные, джазовые сочинения. На концерте-открытии альпийский горн прозвучит в качестве солирующего инструмента в академическом сочинении. Элиана исполнит Концерт для альпийского горна с оркестром современного известного швейцарского композитора Даниеля Шнидера.

Уроженец Армении Геворк Гарабекян много лет живет и работает в Швейцарии. Получив музыкальную специальность по классу скрипки, он продолжил образование в Высшей школе музыки в Люцерне – обучался дирижированию у Ральфа Вайкерта. Работал как дирижер с Симфоническим оркестром Люцерна, оркестром Collegium Musicum Lucerne, Национальным оркестром Капитолия Тулузы, Бетховенским оркестром в Бонне, Национальным камерным оркестром Армении. Геворк Гарабекян – художественный руководитель камерного оркестра I TEMPI в Базеле. Со швейцарскими артистами на сцену выйдут Красноярский камерный оркестр и музыканты из Санкт-Петербурга – Мариинский духовой квинтет.

Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия-Сибирь-Европа» пройдет в Красноярске уже в девятнадцатый раз.

Фестиваль включает в себя семь концертов и завершится 19 сентября показом немых фильмов Чарли Чаплина в живом сопровождении Красноярского камерного оркестра под руководством Михаила Бенюмова. Фестиваль проходит при поддержке Швейцарского совета по культуре «Про Гельвеция» и банка «Открытие».

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Автор: Петр Савельев
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