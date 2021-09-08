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В Хакасии едва не сгорела заимка Агафьи Лыковой

В Хакасии едва не сгорела заимка Агафьи Лыковой
Иллюстрация: agafiya-likova.ru

Пожар случился вчера поздно вечером. Его потушили оказавшиеся на месте волонтеры, но пострадало одно из строений на заимке. Сама отшельница осталась невредима.

#НОВОСТИ
Для выяснения обстоятельств происшествия на место вылетел вертолет МЧС с представителями Главка, спасателями и медиками.
 
По предварительным данным, серьезных разрушений нет — повреждена лишь крыша и потолок одной из построек на заимке. По данным «Интерфакса», это старый дом Лыковой, в котором она больше не живет.
 
В Хакасии едва не сгорела заимка Агафьи Лыковой 1
 
По информации Forbes, пожар потушили волонтеры фонда «Вольное дело» Олега Дерипаски, которые находились в этот момент на заимке. Возможно, они заканчивали работы на новом доме, который миллиардер пообещал построить Лыковой в прошлом году
 
Известно также, что власти Кемеровской области пообещали помочь отшельнице - по поручению губенатора Кузбаса к ней сегодня отправиться ее давний друг Николай Седов.
 
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Автор: Петр Савельев
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