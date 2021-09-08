В Хакасии едва не сгорела заимка Агафьи Лыковой

Пожар случился вчера поздно вечером. Его потушили оказавшиеся на месте волонтеры, но пострадало одно из строений на заимке. Сама отшельница осталась невредима.

Для выяснения обстоятельств происшествия на место вылетел вертолет МЧС с представителями Главка, спасателями и медиками.

По предварительным данным, серьезных разрушений нет — повреждена лишь крыша и потолок одной из построек на заимке. По данным «Интерфакса», это старый дом Лыковой, в котором она больше не живет.

По информации Forbes, пожар потушили волонтеры фонда «Вольное дело» Олега Дерипаски, которые находились в этот момент на заимке. Возможно, они заканчивали работы на новом доме, который миллиардер пообещал построить Лыковой в прошлом году

Известно также, что власти Кемеровской области пообещали помочь отшельнице - по поручению губенатора Кузбаса к ней сегодня отправиться ее давний друг Николай Седов.

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