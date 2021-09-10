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В Россию с любовью: гражданин США захотел стать россиянином. И уже получил паспорт

В Россию с любовью: гражданин США захотел стать россиянином. И уже получил паспорт
Иллюстрация: 24.мвд.рф

Уроженец США Тимоти Швалбе встретился с начальником УВМ ГУ МВД России по краю Еленой Сидельниковой и в торжественной обстановке получил российский паспорт.

#НОВОСТИ

Также ему вручили Конституцию нашей страны.

С заявлением о приеме в гражданство РФ УВМ ГУ МВД России по Красноярскому краю Тимоти Швалбе обратился 11 июня 2021 года.

Причина такого решения — российская любовь Тимати. Он рассказал, что находится в браке с гражданской РФ и хочет сам стать россиянином.

Мужчину приняли в гражданство в упрощенном порядке, он произнес слова присяги, поклялся соблюдать Конституцию нашей страны и законодательство, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.

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Автор: Юлия Тарабан
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