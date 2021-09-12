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Красноярск занял второе место по росту цен загородной недвижимости

Красноярск занял второе место по росту цен загородной недвижимости
Иллюстрация: Дзен

Пригороды Красноярска оказались в тройке лидеров по наибольшему росту цен на загородные дома среди городов России, — сообщается в исследовании федеральной компании «Этажи».

#НОВОСТИ

Первое место

Бурный всплеск интереса к жизни на природе в рейтинге проявили жители Челябинска, где средняя стоимость квадратного метра загородного жилья по сравнению с сентябрем 2020 года выросла на 28% до 36 тыс. рублей.

Второе место

Родные пенаты отстали совсем немного и показали солидные цены — в пригороде Красноярска средняя стоимость квадратного метра загородной недвижимости выросла на 24% до 51 тыс. рублей.

Третье место

«Почетное третье» поделили между собой пригороды Санкт-Петербурга — 106 тыс. рублей за кв. м и Казани — 49,9 тыс. рублей за кв. м, а рост средней цены квадратного метра за исследуемый период составил 18%.

Топ-10

Далее следуют другие города-миллионники — Екатеринбург, Омск, Пермь, Тюмень, Нижний Новгород и Уфа.

В среднем

В целом по России средняя стоимость квадратного метра загородной недвижимости с сентября 2020 года выросла на 13,6%, до 44 тыс. рублей.

Покупай готовенькое

Доступность загородного жилья для массового покупателя продолжит снижаться, считает Антон Сауков руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи»:

«Во-первых, это обусловлено стабильно высоким спросом, а появление новых ипотечных программ в этом сегменте еще больше подогреет интерес. Во-вторых — связано с существенным ростом стоимости строительных материалов, в-третьих — с растущими требованиями самих покупателей к выбору объектов — все больше тех, кто хочет приобретать загородное жилье в формате «заезжай и живи». В среднесрочной перспективе загородное жилье может прибавить в цене еще порядка 10−15%».

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    15.10.2020
    Новости ДК
    Красноярск

 

Автор: Петр Савельев
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