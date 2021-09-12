Красноярск ожидает холодная и дождливая неделя
По прогнозам синоптиков, вся вторая половина сентября погода будет переменчивой и бабьего лета не будет.
В понедельник 13 сентября солнечно, днем +15оС, ночью +5оС.
Во вторник облачно, без осадков, днем +15оС, ночью +4оС.
В среду пасмурно, возможны небольшие дожди, днем +13оС, ночью +4оС.
В четверг немного потеплеет — днем +22оС, ночью +8оС.
В пятницу 15 сентября до +23оС, ночью +9оС.
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