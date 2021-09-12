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Красноярск ожидает холодная и дождливая неделя

Красноярск ожидает холодная и дождливая неделя
Иллюстрация: brand-mag.com

По прогнозам синоптиков, вся вторая половина сентября погода будет переменчивой и бабьего лета не будет.

#НОВОСТИ

В понедельник 13 сентября солнечно, днем +15оС, ночью +5оС.

Во вторник облачно, без осадков, днем +15оС, ночью +4оС.

В среду пасмурно, возможны небольшие дожди, днем +13оС, ночью +4оС.

В четверг немного потеплеет — днем +22оС, ночью +8оС.

В пятницу 15 сентября до +23оС, ночью +9оС.

Красноярск ожидает холодная и дождливая неделя 1

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Автор: Петр Савельев
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