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Красноярск ожидает теплая вторая неделя сентября

Красноярск ожидает теплая вторая неделя сентября
Иллюстрация: bask-tour.ru

Вторая неделя сентября в Красноярске порадует горожан теплой погодой.

#НОВОСТИ

В понедельник днем +17°C, ночью +0°C.

Во вторник днем +18°C, ночью +3°C ночью.

Среда днем +23°C, ночью +4°C.

В четверг дождь, днем +20°C, ночью +7°C.

Пятница днем +16°C, +6°C ночью.

Красноярск ожидает теплая вторая неделя сентября 1

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Автор: Петр Савельев
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