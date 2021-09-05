Красноярск ожидает теплая вторая неделя сентября

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Убирать картофель в Красноярском крае будет уникальный комбайн По производительности новая машина кратно превосходит технику, которая использовалась ранее. Окупить ее приобретение аграрии намерены максимум за пять лет. Новости ДК Красноярск

Красноярск ожидает резкая смена погоды: шторм и ливни ​Жителей и гостей краевого центра предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях в последние дни календарного лета. Новости ДК Красноярск

Красноярский край ожидают первые заморозки 22 и 23 августа в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются заморозки до –1, — сообщает Среднесибирское УГМС. Новости ДК Красноярск

Красноярск ожидают дожди и грозы на новой неделе На предстоящей рабочей неделе с 16 по 20 августа в краевом центре ожидается похолодание. Синоптики прогнозируют дожди с грозами. Новости ДК Красноярск

Красноярк ожидает шторм, грозы и град Синоптики предупреждают красноярцев о резкой смене погодных условий. Новости ДК Красноярск