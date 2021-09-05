Красноярск ожидает теплая вторая неделя сентября
Вторая неделя сентября в Красноярске порадует горожан теплой погодой.
В понедельник днем +17°C, ночью +0°C.
Во вторник днем +18°C, ночью +3°C ночью.
Среда днем +23°C, ночью +4°C.
В четверг дождь, днем +20°C, ночью +7°C.
Пятница днем +16°C, +6°C ночью.
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