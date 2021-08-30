Красноярск ожидает резкая смена погоды: шторм и ливни
Жителей и гостей краевого центра предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях в последние дни календарного лета.
Синоптики сообщают, что вечером 30 августа и в течение следующих суток в центральных районах края ожидаются очень сильные дожди, грозы, град и шквалистые порывы ветра до 20 м/с.
Будьте внимательны и берегите себя.
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