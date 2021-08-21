Красноярский край ожидают первые заморозки
22 и 23 августа в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются заморозки до –1, — сообщает Среднесибирское УГМС.
При этом в краевой столице, по данным синоптиков, в эти дни температура воздуха не опустится ниже +7oC.
Также специалисты Среднесибирского УГМС прогнозируют сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистые усиления ветра 15-20 м/с.
foreca.com
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