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Красноярский край ожидают первые заморозки

Красноярский край ожидают первые заморозки
Иллюстрация: ukranews.com

22 и 23 августа в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются заморозки до –1, — сообщает Среднесибирское УГМС.

#НОВОСТИ

При этом в краевой столице, по данным синоптиков, в эти дни температура воздуха не опустится ниже +7oC.

Также специалисты Среднесибирского УГМС прогнозируют сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистые усиления ветра 15-20 м/с.

Красноярский край ожидают первые заморозки 1
foreca.com

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Автор: Петр Савельев
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