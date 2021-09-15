Муниципальных перевозчиков Красноярска освободили от обязанности платить в бюджет
До этого часть своей чистой прибыли они обязаны были переводить в бюджет. Теперь же они не будут этого делать. Но в мэрии уверяют, что финансы города не пострадают от этого новшества.
Эти деньги будут учтены в доходах перевозчиков за 2021 год, хотя, по сути, таковыми не являются, поскольку были целиком потрачены в 2020-м на оговоренные постановлением федерального правительства цели. То есть средства на оплату взять будет неоткуда, так как они планово убыточны», — рассказали в дептрансе.
Каждая вторая красноярская маршрутка может не выйти в рейс уже этой осенью - по крайней мере так заявили сегодня городские перевозчики. Они устроили молчаливый пикет на площади Революции.
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До этого они отказывались участвовать в проекте краевого Минтранса, ссылаясь на возможные убытки, которые власти не собираются компенсировать из бюджета
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Похвастаться же этим может меньше половины жителей города. Примерно столько же верит, что ситуацию можно исправить с помощью общественного транспорта.