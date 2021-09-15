Муниципальных перевозчиков Красноярска освободили от обязанности платить в бюджет

До этого часть своей чистой прибыли они обязаны были переводить в бюджет. Теперь же они не будут этого делать. Но в мэрии уверяют, что финансы города не пострадают от этого новшества.

Муниципальные пассажирские перевозчики Красноярска в следующем году не будут перечислять часть своей чистой прибыли в бюджет города. Соответствующее постановление подписал глава Красноярска Сергей Ерёмин. Размер этой доли составлял 30%.

Как сказано в документе, действовать он начнет с 1 января 2022 года и будет распространяться на доходы полученные в 2021-м. Как пояснили DK.RU в городском департаменте транспорта, эта мера нужна для того, чтобы уберечь муниципальных перевозчиков от излишней нагрузки на их доходы.

В ведомстве пояснили, что в пандемийном 2020 году эти предприятия получили от федерации поддержку в виде невозвратных целевых кредитов на поддержание своей жизнеспособности (общая сумма не уточняется).

Эти деньги будут учтены в доходах перевозчиков за 2021 год, хотя, по сути, таковыми не являются, поскольку были целиком потрачены в 2020-м на оговоренные постановлением федерального правительства цели. То есть средства на оплату взять будет неоткуда, так как они планово убыточны», — рассказали в дептрансе.

Добавим, что муниципальные пассажирские перевозчики не показывают прибыли уже много лет. Соответственно и эти 30-процентные выплаты в бюджет никогда не поступали и отказ от них никак не отразится на финансах муниципалитета.

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