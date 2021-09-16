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Акции КБ «Искра» оценили в 21 млн рублей

Акции КБ «Искра» оценили в 21 млн рублей
Иллюстрация: iskrakb

Акции АО «Красноярское конструкторское бюро «Искра» оценили в рамках банкротства красноярского ООО «Стриж». Всего — 79 895 шт. обыкновенных именных акций.

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Доля, которую оценивали, в общем уставном капитале составила 15,62341%. А номинальная стоимость одной акции — 20 руб.

Еще в 2017 году дела у «Искры» шли довольно хорошо. Предприятие входило в тройку лидеров рынка спутниковой связи в России и занимало первое место по количеству пользователей в высокоскоростном Ка-диапазоне, а также располагало ресурсом на пяти спутниках.

Продуктовый портфель компании включал технологии Hughes, iDirect, «Истар», Comtech и др.

Однако в апреле 2021 года в отношении КБ «Искра» введено наблюдение.

Все случилось после того, как осенью 2020 года с иском к «Искре» в Арбитражный суд Красноярского края обратился Сбербанк, которому связисты задолжали почти 170 млн рублей.

Из которых 148,7 млн рублей — это основной долг, а остальное — неустойка.

Как следует из материалов суда, компания «Стриж» была поручителем по обязательствам КБ «Искра» перед Сбербанком.

Эксперты отмечают, что банкротство компании могло быть преднамеренным. Об этом рассказала временный управляющий компанией Елена Никулишина.

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Автор: Юлия Тарабан
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