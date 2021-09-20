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Сеть центров «Мой бизнес» дошла до Лесосибирска

Сеть центров «Мой бизнес» дошла до Лесосибирска
Иллюстрация: пресс-служба центра «Мой бизнес»

Центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес» работает не только в Красноярске,но и других городах края. Однако в лесной столице региона его до этих пор не было.

#НОВОСТИ
В Лесосибирске открылось представительство центра «Мой бизнес», сообщили в пресс-службе организации.
 
Работать он будет в здании Молодежного центра. Местным предпринимателям здесь будет доступно около 200 услуг. Например, им помогут
разработать бизнес-план, сертифицировать свою продукцию и разместить ее на электронных площадках, принять участие в различных семинарах. Также центр выдает льготные микрокредиты на развитие бизнеса.
Успешные практики, которые опробованы в Красноярске, теперь масштабируются в районах. В филиалах и представительствах „Моего бизнеса“ так же, как и во флагманском центре, можно получить все возможные меры поддержки для предпринимателей и самозанятых», — говорит первый заместитель руководителя региональной сети центров «Мой бизнес» Александр Черников.
Добавим, что до конца 2022 года представительства центра появятся во всех муниципальных образованиях Красноярского края.
 
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Автор: Петр Савельев
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