Красноярцы переживают за таинственный дирижабль во время выборов

Красноярцам не дает покоя таинственный дирижабль, который висел над городом в течение трех дней, пока длилось голосование в Госдуму РФ и Заксобрание края.

Воздушный аппарат висел примерно в одном месте в центре города над Енисеем в районе Центрального парка — сообщают очевидцы с соцсетях и мессенджерах.

Горожане выстраивают предположения — кому он принадлежит и с какой целью был запущен.

Открестились от причастности к аэростату и в СибГУ, где изготавливали дирижабль для 1 сентября, отказались и полицейские, которые ранее во время проведения Универсиады в марте 2019 года запускали подобный для наблюдения и охраны общественного порядка.

Но на сей раз в пресс-службе ведомства уверенно прокомментировали: к нынешнему дирижаблю МВД отношения не имеет. Остается только догадываться, кто именно санкционировал покрытый тайной запуск летательного аппарата. Но то, что его задача – обеспечение общественного порядка, сомнению не подлежит.

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