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Старая версия мобильного приложения "Транспорт Красноярска" прекращает работу

Старая версия мобильного приложения "Транспорт Красноярска" прекращает работу
Иллюстрация: DK.RU

С 1 октября этого года. Теперь, чтобы воспользоваться приложением, пользователям необходимо скачать новую версию. Она доступна с января 2021 года. И в ней есть интересные новшества.

#НОВОСТИ

Изначально версий программы было две, и обе работали. Однако сейчас старая версия работать перестанет.

Новая версия приложения более удобна. В ней появились новые функции: например, привязать к оплате можно несколько карт, кроме того, есть возможность выбрать удобный способ оплаты ( (Apple Pay или Google Pay).

Чтобы зарегистрироваться в новом приложении, необязательно вводить номер телефона – сделать это можно через Google ID или Apple ID.

Также добавилась функция "Родительский контроль", которая дает родителем возможность проследить за маршрутом ребёнка.

Кроме того, разработчики усовершенствовали поддержку пользователей – сейчас все вопросы можно задавать непосредственно через приложение.

Напомним, приложение заработало в апреле 2019 года. В день красноярцы покупают через мобильный сервис до 70 тысяч виртуальных билетов.

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Автор: Юлия Тарабан
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