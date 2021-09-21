Старая версия мобильного приложения "Транспорт Красноярска" прекращает работу
С 1 октября этого года. Теперь, чтобы воспользоваться приложением, пользователям необходимо скачать новую версию. Она доступна с января 2021 года. И в ней есть интересные новшества.
Изначально версий программы было две, и обе работали. Однако сейчас старая версия работать перестанет.
Новая версия приложения более удобна. В ней появились новые функции: например, привязать к оплате можно несколько карт, кроме того, есть возможность выбрать удобный способ оплаты ( (Apple Pay или Google Pay).
Чтобы зарегистрироваться в новом приложении, необязательно вводить номер телефона – сделать это можно через Google ID или Apple ID.
Также добавилась функция "Родительский контроль", которая дает родителем возможность проследить за маршрутом ребёнка.
Кроме того, разработчики усовершенствовали поддержку пользователей – сейчас все вопросы можно задавать непосредственно через приложение.
Напомним, приложение заработало в апреле 2019 года. В день красноярцы покупают через мобильный сервис до 70 тысяч виртуальных билетов.
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