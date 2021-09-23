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Красноярск вошел в ТОП-5 самых дождливых городов России

Красноярск вошел в ТОП-5 самых дождливых городов России
Иллюстрация: kpcdn.net

Аналитики сервиса «Яндекс.Погода» составили рейтинг городов-миллионников с самым дождливым октябрем в России по метеорологическим данным за последние десять лет.

#НОВОСТИ

Первое место

Больше всего дождливых дней в октябре случается в Перми — по данным статистики, в среднем на столицу региона приходится 13,4 дождливых дня на этот месяц.

Второе место

Поделили Екатеринбург и Новосибирск, где в октябре приходится 11,2 дня с осадками.

Третье место

Занимает, как ни странно, Санкт-Петербург, известный своей ненастной погодой. Но октябрь в городе на Неве имеет в среднем всего 11,1 дождливых октябрьских дня.

Столица Башкортостана город Уфа заняла четвертое место — на октябрь в среднем приходится 10,8 дождливых дня.

Пятое место занимает Красноярск с 10,5, а Нижний Новгород на шестом месте с 10,3 днями.

Седьмое место занял Омск, где в октябре в среднем насчитывается 9,8 дождливых дня.

Восьмое место поделили Москва и Челябинск — 9,7 дня.

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Автор: Петр Савельев
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