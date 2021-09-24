Число богатых семей в Красноярском крае за пандемию сократилось на 13%

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza посчитала количество состоятельных семей в российских регионах. Красноярский край оказался на тертьем месте.

В первом квартале 2021 года 52 064 семьи Красноярского края оценивали свое финансовое положение как благополучное (средств достаточно, чтобы купить, что пожелают), это на 13,5% меньше, чем было в аналогичном периоде 2020-го.

По данным FinExpertiza, в регионе проживает 5% всех таких семей России. Больше только в Москве и Ямало-Ненецком автономном округе — 13% и 5,5% соответственно. При этом, если в столице их число за отчетный период снизилось на 72,6%, то в ЯНАО — выросло на 176,8%.

Однако самый большой прирост числа богатых семей — 1 278,7% — было отмечено в Пермском краю. А максимальное снижение — до нуля — произошло сразу в 11 регионах, среди которых Санкт-Петербург и Алтайский край.

Стоит также отметить, что в первом квартале 2020 года состоятельными считало себя 5,3% семей, живущих в Красноярском крае, а через год таковых стало 4,6%.

В целом же по стране, число семей, способных купить все, что пожелают, сократилось на 38,9% — до 1 034 347. Это 1,86% от общего количества семей в стране — за год до этого доля была на уровне 3,1%.

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