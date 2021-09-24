Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 24.09
72,72
85,20
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Число богатых семей в Красноярском крае за пандемию сократилось на 13%

Число богатых семей в Красноярском крае за пандемию сократилось на 13%
Иллюстрация: pixabay.com

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza посчитала количество состоятельных семей в российских регионах. Красноярский край оказался на тертьем месте.

#НОВОСТИ
В первом квартале 2021 года 52 064 семьи Красноярского края оценивали свое финансовое положение как благополучное (средств достаточно, чтобы купить, что пожелают), это на 13,5% меньше, чем было в аналогичном периоде 2020-го.
 
По данным FinExpertiza, в регионе проживает 5% всех таких семей России. Больше только в Москве и Ямало-Ненецком автономном округе — 13% и 5,5% соответственно. При этом, если в столице их число за отчетный период снизилось на 72,6%, то в ЯНАО — выросло на 176,8%.
 
Однако самый большой прирост числа богатых семей — 1 278,7% — было отмечено в Пермском краю. А максимальное снижение — до нуля — произошло сразу в 11 регионах, среди которых Санкт-Петербург и Алтайский край.
 
Стоит также отметить, что в первом квартале 2020 года состоятельными считало себя 5,3% семей, живущих в Красноярском крае, а через год таковых стало 4,6%.
 
В целом же по стране, число семей, способных купить все, что пожелают, сократилось на 38,9% — до 1 034 347. Это 1,86% от общего количества семей в стране — за год до этого доля была на уровне 3,1%.
 
Читайте также:
Красноярка попала в топ богатейших женщин с состоянием 50 млрд рублей

Валентина Шнайдер, коренная красноярка, владелица торговой сети «Светофор», вошла в ТОП-5 «богатейших женщин России» по версии Forbes.

Зарплатные долги в Красноярском крае дошли до минимума за почти четыре года

В феврале-марте 2020-го просрочка по зарплате в регионе побила все местные рекорды. После этого она в основном снижалась и пришла к наименьшему показателю с января 2018 года.

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Стали известны номинации премии «Человек года-2021» в КрасноярскеСтали известны номинации премии «Человек года-2021» в Красноярске
  • В Красноярске экстренно сел самолет Boeing-747В Красноярске экстренно сел самолет Boeing-747
  • Красноярск станет кластером в стратегии опережающего развития СибириКрасноярск станет кластером в стратегии опережающего развития Сибири
  • Результаты выборов в Заксобрание Красноярского края и Госдуму признаны действительнымиРезультаты выборов в Заксобрание Красноярского края и Госдуму признаны действительными
  • Турция, Египет, Мальдивы — туристические приоритеты жителей Красноярского края изменилисьТурция, Египет, Мальдивы — туристические приоритеты жителей Красноярского края изменились
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.