Пандемия сократила число прибыльных компаний в Красноярском крае

Справедливости ради стоит отметить, что их финансовый результат оказался несколько выше, чем годом ранее, но этого не хватило, чтобы дотянуть до прошлогодних общие показатели по региону.

По итогу 2020 года количество прибыльных предприятий в Красноярском крае сократилась до 81,8% против 82,7% в 2019-м. Такие данные приводит Красноярскстат. Суммарно эти компании заработали 1,366 трлн рублей, что на 13% большем, чем годом ранее.

Убыточными же оказались 18,2% предприятий региона (в 2019-м — 17,3%). Общий убыток, который они показали в 2020 году составляет 278,2 млрд рублей, что почти в 3,7 раза больше прошлогоднего.

С учетом убытков, общий финансовый результат краевых предприятий составил 1,088 трлн рублей, что на 3,9% меньше, чем было в 2019 году.

Основная доля в прибыли принадлежит компаниям из металлургического и нефтегазового секторов — 71,7% и 9,2% соответственно. Убытки же в основном показали энергетики (60,3%) и представители обрабатывающих производств (16,5%).

Доминирование металлургов в объеме прибыли легко объяснимо ценами на их продукцию, которые установились на рынке. В итоге ее рентабельность в пересчете на год составила 115,8%, добычи руды — 53,6%, а услуг в сфере добычи полезных ископаемых — 33,9%.

Также высокую рентабельность (пандемия все же) показал сегмент производства лекарственных средств и материалов медицинского назначения — 59,4%, а также химических веществ и продуктов — 46,9%.

Остальные отрасли отработали с ку более скромными показателями. Так, рентабельность сельского хозяйства была на уровне 15,6%, производства неметаллических минеральных изделий — 9,8%, продуктов питания — 4,9%, деревообработка — 2,4%.

Добавим, что в финансовом результате предприятий края не учтены финансовые организации и госучреждения.

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