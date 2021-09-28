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Пандемия сократила число прибыльных компаний в Красноярском крае

Пандемия сократила число прибыльных компаний в Красноярском крае
Иллюстрация: pixabay.com

Справедливости ради стоит отметить, что их финансовый результат оказался несколько выше, чем годом ранее, но этого не хватило, чтобы дотянуть до прошлогодних общие показатели по региону.

#НОВОСТИ
По итогу 2020 года количество прибыльных предприятий в Красноярском крае сократилась до 81,8% против 82,7% в 2019-м. Такие данные приводит Красноярскстат. Суммарно эти компании заработали 1,366 трлн рублей, что на 13% большем, чем годом ранее.
 
Убыточными же оказались 18,2% предприятий региона (в 2019-м — 17,3%). Общий убыток, который они показали в 2020 году составляет 278,2 млрд рублей, что почти в 3,7 раза больше прошлогоднего.
 
С учетом убытков, общий финансовый результат краевых предприятий составил 1,088 трлн рублей, что на 3,9% меньше, чем было в 2019 году.
Основная доля в прибыли принадлежит компаниям из металлургического и нефтегазового секторов — 71,7% и 9,2% соответственно. Убытки же в основном показали энергетики (60,3%) и представители обрабатывающих производств (16,5%).
 
Доминирование металлургов в объеме прибыли легко объяснимо ценами на их продукцию, которые установились на рынке. В итоге ее рентабельность в пересчете на год составила 115,8%, добычи руды — 53,6%, а услуг в сфере добычи полезных ископаемых — 33,9%.
 
Также высокую рентабельность (пандемия все же) показал сегмент производства лекарственных средств и материалов медицинского назначения — 59,4%, а также химических веществ и продуктов — 46,9%.
 
Остальные отрасли отработали с ку более скромными показателями. Так, рентабельность сельского хозяйства была на уровне 15,6%, производства неметаллических минеральных изделий — 9,8%, продуктов питания — 4,9%, деревообработка — 2,4%.
 
Добавим, что в финансовом результате предприятий края не учтены финансовые организации и госучреждения.
 
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Восходящий тренд в промпроизводстве региона сформировался еще в мае, однако превысить показатели прошлого года долго не удавалось. Это случилось только в июне, а потом в августе.

Зарплатные долги в Красноярском крае дошли до минимума за почти четыре года

В феврале-марте 2020-го просрочка по зарплате в регионе побила все местные рекорды. После этого она в основном снижалась и пришла к наименьшему показателю с января 2018 года.

 

 

Автор: Петр Савельев
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