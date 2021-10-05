В Красноярске квартиры в новостройках подорожали за год почти на 30%

В Красноярске подорожали квартиры в новостройках. Если сравнивать с прошлым годом, то цена увеличилась на 28%. Такие данные предоставили эксперты Авито Недвижимости.

В третьем квартале 2021 года цена за квадратный метр составила 76 928 рублей.

По России в среднем стоимость квадратного метра увеличилась на 39% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Лидером по темпам роста за год стал юг России: в Сочи цены выросли в 2,2 раза, в Севастополе — в 1,6 раза.

Вместе с этим, в Красноярске на 38% упал спрос на жилье в новостройках.

Эксперты связывают это с тем, что в прошлом году значительная часть населения уже приобрела жилье — тогда для граждан действовали выгодные условия программы льготного ипотечного кредитования.

Однако с 1 июля максимальная сумма кредита была снижена до 3 млн рублей по России, а предельная процентная ставка выросла с 6,5% до 7% годовых.

Новые правила по-разному отразились на рынках недвижимости в разных регионах страны.

Заметнее всего спрос снизился в Томске (-61%), Сочи (-52%) и Ярославле (-49%).

Положительную динамику продемонстрировал Екатеринбург (+36%), а также Ростов-на-Дону (+7%).

Как подчеркивают в Авито Недвижимости, рост цен на новое жилье на фоне роста ключевой ставки — нетипичный процесс, поскольку высокая ставка приводит к удорожанию ипотеки. Чтобы не произошло падение спроса, обычно рынок реагирует на это снижением цен.

При этом, есть основания полагать, что ключевая ставка ЦБ продолжит расти, а значит ставка по ипотечным кредитам, до недавно времени довольно стабильная, так или иначе пойдет вверх. Если определенный рост цен неизбежен, застройщики с банками совместными усилиями могут стараться компенсировать их скидками и выгодными кредитными условиями», — рассказал руководитель направлений первичной и загородной недвижимости в Авито Недвижимости Дмитрий Алексеев.

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