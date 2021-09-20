Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 18.09
72,56
85,46
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Ипотека в Красноярском крае подросла по всем направлениям

Ипотека в Красноярском крае подросла по всем направлениям
Иллюстрация: pixabay.com

Особенно выразителен рост в денежном выражении — почти 60%. В качестве основных причин эксперты называют льготную ипотечную госпрограмму. Но свою роль сыграла не только она.

#НОВОСТИ
С января по июль (включительно) 2021 года жители Красноярского края взяли в банках 25,5 тысячи ипотечных кредитов. Это на 31% больше, чем было за аналогичный период 2020-го, сообщили в красноярском отделении Банка России.
 
Общая сумма этих займов составила 65 млрд рублей, что превосходит соответствующие показатели прошлого года на 58%.
 
Основная причина такого роста, считают в Центробанке, заключается в действующей госпрограмме льготной ипотеки, по которой процентная ставка по таким займам не может превышать 7%. Но и в среднем ставки были не намного больше — 7,4-7,8% — тогда как года назад они были на уровне 9%.
Также спрос на ипотеку обеспечивают инвестиционные сделки: люди покупают квартиры, прогнозируя рост цен на жилье. Привлекательности инвестированию в недвижимость добавили сложившиеся условия на финансовом рынке, когда сберегать менее выгодно: это доступные кредиты и низкие ставки по вкладам», — говорит управляющий красноярским отделением Банка России Сергей Журавлев.
Прогнозов по дальнейшей динамике в ЦБ не делают. Однако можно предположить, что она чуть снизится — после повышения ключевой ставки, проценты по кредитам обычно вырастают, а значит можно ждать удорожания ипотеки.
 
Читайте также:
Годовая инфляция в Красноярском крае в июле ускорилась до 7,18%

И это выше, чем по Сибирскому федеральному округу и даже по России. Такое увеличение во многом произошло из-за роста цен на потребительские товары и жилищно-коммунальные услуги.

Красноярск занял второе место по росту цен загородной недвижимости

Пригороды Красноярска оказались в тройке лидеров по наибольшему росту цен на загородные дома среди городов России, — сообщается в исследовании федеральной компании «Этажи».

55 000 рублей в сутки: где дороже всего снять квартиру? Красноярск есть в топе

Эксперты Авито Недвижимости составили топ гор

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В заброшенном недострое «Краскона» заметили рабочихВ заброшенном недострое «Краскона» заметили рабочих
  • В тяжелом весе: Красноярский край лидирует по росту продаж прицеповВ тяжелом весе: Красноярский край лидирует по росту продаж прицепов
  • В Красноярске кандидата в депутаты Заксобрания вычеркнули из бюллетенейВ Красноярске кандидата в депутаты Заксобрания вычеркнули из бюллетеней
  • Иностранцы оценили выборы в КрасноярскеИностранцы оценили выборы в Красноярске
  • Стал известен перечень выходных дней в 2022 году для красноярцевСтал известен перечень выходных дней в 2022 году для красноярцев
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.