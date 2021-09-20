Ипотека в Красноярском крае подросла по всем направлениям

Особенно выразителен рост в денежном выражении — почти 60%. В качестве основных причин эксперты называют льготную ипотечную госпрограмму. Но свою роль сыграла не только она.

С января по июль (включительно) 2021 года жители Красноярского края взяли в банках 25,5 тысячи ипотечных кредитов. Это на 31% больше, чем было за аналогичный период 2020-го, сообщили в красноярском отделении Банка России.

Общая сумма этих займов составила 65 млрд рублей, что превосходит соответствующие показатели прошлого года на 58%.

Основная причина такого роста, считают в Центробанке, заключается в действующей госпрограмме льготной ипотеки, по которой процентная ставка по таким займам не может превышать 7%. Но и в среднем ставки были не намного больше — 7,4-7,8% — тогда как года назад они были на уровне 9%.

Также спрос на ипотеку обеспечивают инвестиционные сделки: люди покупают квартиры, прогнозируя рост цен на жилье. Привлекательности инвестированию в недвижимость добавили сложившиеся условия на финансовом рынке, когда сберегать менее выгодно: это доступные кредиты и низкие ставки по вкладам», — говорит управляющий красноярским отделением Банка России Сергей Журавлев.

Прогнозов по дальнейшей динамике в ЦБ не делают. Однако можно предположить, что она чуть снизится — после повышения ключевой ставки, проценты по кредитам обычно вырастают, а значит можно ждать удорожания ипотеки.

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