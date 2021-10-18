В музыкальном театре покажут «Магию театра» в виде денег

В Красноярском музыкальном театре открылась фотовыставка Банка России «Магия театра». В экспозиции представлены увеличенные изображения памятных монет из драгоценных металлов, посвященных театру.

В полную коллекцию по теме театра входит более ста монет разных серий. В экспозиции красноярской выставки собраны фотографии двадцати из них. Монеты посвящены драме, опере и балету и отражают разные периоды истории театра.

Мы рады, что театр откликнулся на наше предложение, и мы реализовали совместный культурный проект. Теперь зрители музыкального театра перед спектаклем или в антракте смогут увидеть уникальную выставку музея Банка России, узнают истории создания театральных постановок, интересные факты из жизни великих композиторов и драматургов. Все это запечатлено на памятных монетах, которые выпускаются в России уже около 30 лет», — прокомментировал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

При выборе изображений монет для выставки учитывались значимость театральных событий, художественность исполнения монет и выразительность чеканки. В монетах застыли сюжеты из «Щелкунчика» и «Спящей красавицы», на них изображены портреты любимых россиянами театральных деятелей — Аркадия Райкина и Константина Станиславского.

Выставка будет работать до 22 октября 2021 года.

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