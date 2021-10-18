Великолепная восьмерка: красноярцы получили за вакцинацию по 100 тысяч рублей

Среди победителей в очередном этапе розыгрыша лотереи среди вакцинированных — восемь жителей Красноярского края.

В пресс-службе Минздрава края уточняют, что среди победителей — один человек — красноярец, другие семь вакцинировались в Емельяново, Лесосибирске, Дивногорске, Шарыпово, Минусинске, Назарово и Большой Мурте. Среди них три пенсионера, два студента и один медработник.

В предыдущем розыгрыше денежный приз получили шесть жителей края, проживающих в Красноярске, Назарово, Партизанском районе и Енисейске.

По данным Минздрава, в Красноярском крае работают 129 стационарных прививочных пунктов и 104 мобильных. В регионе привиты первым компонентом 905 447 человека, вторым компонентом — 888 262 человек.

Врачи-инфекционисты настоятельно рекомендуют жителям, которые еще не поставили прививку от коронавирусной инфекции сделать это в ближайшее время. Тем, кто поставил прививку от коронавируса и с учетом начинающегося сезонного подъема вирусных инфекций стоит привиться от гриппа. Это позволит более уверенно пройти опасный эпидемический период», — напомнили в пресс-службе.

Напомним, что участниками всероссийской акции стали все совершеннолетние граждане России, привившиеся до дня розыгрыша. Всего победителей будет 1000 человек. Информацию о выигрыше гражданин получает на портале Госуслуг, кроме того, победителей извещают смс-уведомлением. Победителям необходимо не позднее трех месяцев с даты получения уведомления указать номер банковской карты в личном кабинете на портале Госуслуг.

По теме