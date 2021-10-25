«Ъ»: гречка, овсянка и хлопья могут подорожать с ноября

Цены на крупы вырастут на 10-20%, сообщает «Коммерсантъ», при этом дело не только в повышении стоимости самого зерна, но и значительном увеличении цены на тару и упаковку.

Как сообщает издание, речка и овес с 1 августа по 15 октября в Алтайском крае подорожали на 38% и 32% соответственно, цены на ячмень выросли на 36%.

Представители агрохолдингов говорят о том, что себестоимость производства круп растет, в частности, из-за серьезного увеличения цен на упаковку: цена полипропиленовой и картонной тары за последний год выросла более чем на 100%. Эксперты рынка говорят о том, что у производителей круп больше нет возможности сдерживать рост цен на свою продукцию за счет внутренних ресурсов и оптимизации.

Возможно, ситуацию изменит поступление на рынок крупы нового урожая, однако вряд ли оно сможет нивелировать изменение стоимости других важных элементов производственной цепочки.

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