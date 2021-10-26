Временный ковидный госпиталь на Рокоссовского снова принимает пациентов

Для больных коронавирусом развернуто 60 коек, но при необходимости количество мест будут увеличивать. Сюда будут отправлять «легких» пациентов и долечивающихся из Краевой больницы.

Как рассказал главврач краевой Егор Корчагин, сегодня на работу заступили 30 медиков: врачи, медсестры, санитары.

В связи со всплеском заболеваемости ковидом увеличат количество коек и в базовых госпиталях, например, в Краевой больнице добавят 60 мест в стационаре и 12 в реанимации.

Отметим, что летом временный госпиталь на Рокоссовского уже расконсервировали, там было организовано 120 мест, потенциально стационер может принять одновременно 400 человек.

По теме: