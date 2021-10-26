Временный ковидный госпиталь на Рокоссовского снова принимает пациентов
Для больных коронавирусом развернуто 60 коек, но при необходимости количество мест будут увеличивать. Сюда будут отправлять «легких» пациентов и долечивающихся из Краевой больницы.
Как рассказал главврач краевой Егор Корчагин, сегодня на работу заступили 30 медиков: врачи, медсестры, санитары.
В связи со всплеском заболеваемости ковидом увеличат количество коек и в базовых госпиталях, например, в Краевой больнице добавят 60 мест в стационаре и 12 в реанимации.
Отметим, что летом временный госпиталь на Рокоссовского уже расконсервировали, там было организовано 120 мест, потенциально стационер может принять одновременно 400 человек.
По теме:
-
Красноярску добавили 500 ковидных коек
В городе открыли еще два временных госпиталя, для зараженных новой коронавирусной инфекцией. В них будут размещать пациентов с легкой формой заболевания15.07.2021Новости ДККрасноярск
-
Коронавирусный госпиталь на Рокоссовского снова готовят к открытию
О этом телеканалу «Енисей» рассказала замминистра здравоохранения края Марина Бичурина. Большой сюжет о ситуации с коронавирусом телеканал планирует показать 4 октября.01.10.2020Новости ДККрасноярск