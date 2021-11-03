На XV красноярской ярмарке книжной культуры выступит известный политолог Екатерина Шульман

В Красноярске открылась XV Красноярская ярмарка книжной культуры. Главная тема ярмарки этого года — «Мужское и Женское. Трансформация социальных ролей в современном обществе».

Гостей ярмарки ждут книжные новинки, дискуссии и встреча с известными политологами.

Все желающие смогут приобрести книжные новинки по издательским ценам. Кроме того, в рамках культурной и выставочной программы пройдут около 300 мероприятий на пяти сценах.

С презентациями новых книг в Красноярск приедут писатели Марина Степнова (роман «Сад»), Оксана Васякина («Рана»), Валерий Панюшкин («Девочка, которая выжила»), Яна Вагнер («Кто не спрятался») и другие.

В рамках профессиональной программы КРЯКК состоятся дискуссии о том, как в современной социальной повестке рассматривается тема неравенства. Каковы место и роль библиотек и музеев по отношению к разным видам современного неравенства: социального, гендерного, культурного, цифрового, языкового и т.д.

В дискуссиях примут участие политолог и публицист Екатерина Шульман, филолог и антрополог Светлана Адоньева и историк Галина Ульянова.

Мероприятия книжной ярмарки (КРЯКК) пройдут с 3 по 7 ноября в МВДЦ «Сибирь» в традиционном «офлайн».

Все мероприятия по безопасности в связи с коронавирусной инфекцией будут соблюдены.

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