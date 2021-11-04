«От заката до рассвета»: что посмотреть на длинных выходных в Красноярске

Скучаете? Между тем на Красноярской ГЭС до 8 ноября снова включили архитектурную подсветку. Обоснование — годовщина запуска первых агрегатов и в честь дня народного единства.

Приезжайте любоваться, делать фото на память», — приглашают в дирекции электростанции.

Сообщается, что подсветку будут включать с наступлением темного времени суток и отключать с рассветом.

Тем более, что наступавшие морозы временные — 5 ноября потеплеет до –5, в субботу до –1, в воскресенье и понедельник до +5.

Красноярцы и гости столицы края могли полюбоваться подсветкой летом 2021 года во время редкого события — водосброса на ГЭС, когда во время половодья Енисей вышел из берегов и затопил набережную.

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