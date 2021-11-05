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Гидрометцентр сообщает об аномальной оттепели в Красноярском крае

Гидрометцентр сообщает об аномальной оттепели в Красноярском крае
Иллюстрация: pikabu.ru

В Сибири в начале недели установится аномально теплая погода, — заявил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.

#НОВОСТИ

Синоптик сообщает, что уже сейчас в Красноярском крае фиксируется потепление, в скором времени температура в этом регионе превысит статистическую норму на 20 градусов.

Потоки теплого воздуха с юга и запада обусловливают такую ситуацию. Это удивительная ситуация», — оценил он.

Потепление фиксируется не только в Красноярском крае — в Туве ночью всего 6 градусов мороза, тогда как должно быть –30.

По его словам, Сибирь с 8 ноября ждут «просто огромнейшие аномалии» до 17 градусов от нормы — в центральных районах Красноярского края потеплеет до +6.

Синоптик объяснил такую аномалию всплеском тепла из-за господства атлантических воздушных масс, которая изменила температурный фон на всей территории России.

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Автор: Петр Савельев
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