Гидрометцентр сообщает об аномальной оттепели в Красноярском крае
В Сибири в начале недели установится аномально теплая погода, — заявил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.
Синоптик сообщает, что уже сейчас в Красноярском крае фиксируется потепление, в скором времени температура в этом регионе превысит статистическую норму на 20 градусов.
Потоки теплого воздуха с юга и запада обусловливают такую ситуацию. Это удивительная ситуация», — оценил он.
Потепление фиксируется не только в Красноярском крае — в Туве ночью всего 6 градусов мороза, тогда как должно быть –30.
По его словам, Сибирь с 8 ноября ждут «просто огромнейшие аномалии» до 17 градусов от нормы — в центральных районах Красноярского края потеплеет до +6.
Синоптик объяснил такую аномалию всплеском тепла из-за господства атлантических воздушных масс, которая изменила температурный фон на всей территории России.
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