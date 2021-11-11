Промышленников проверили на устойчивость к кибератакам

ФСБ России провела учения по противодействию киберугрозам. В них приняли участие многие крупные компании, в том числе и работающие в Красноярском крае.

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ России на Национальном киберполигоне провел киберучения.

Подобные кросс-отраслевые киберучения на Национальном киберполигоне проводятся каждый год. Предлагаемые на них ситуации максимально приближены к реальности (в том числе отраслевой) и направлены отработку всех ключевых процессов противостояния киберугрозам.

В этот раз они проходили в два этапа. Сначала нужно было выявить уязвимости и ошибки в системах компаний, а затем кибератаку и устранить ее последствия. Все участники учений, среди которых Масштабные кросс-отраслевые корпоративные учения на Национальном киберполигоне госструктуры и крупнейшие компании России.

Регулярные тренировки по отражению кибератак не только позволяют поддерживать защищенность корпоративных информационных систем на должном уровне, но и содействуют повышению киберустойчивости страны в целом, поскольку именно промышленные компании чаще всего являются субъектами критической информационной инфраструктуры», — рассказал Дмитрий Григорьев, директор Департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля», также принимавшего участие в киберучениях.

Компания, кстати, показала очень высокие результаты, продемонстрировав свои методики и наработки в сфере информационной безопасности. В целом же участники получили возможность обменяться опытом и сверить свои подходы.

В вопросе обеспечения информационной безопасности компании мы придерживаемся комплексного подхода — все направления работы требуют внимания, ресурсов и, безусловно, тестирования. Именно поэтому так важно, что НКЦКИ предоставляет возможность отработать методику действий при возникновении киберугроз на национальном киберполигоне и получить рекомендации по усовершенствованию нашей системы защиты», — сказал Григорьев.

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