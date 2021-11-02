«Норникелю» обновят корпоративную защиту
Компания перенастроит соответствующие внутренние процессы, с учетом актуальных вызовов и требований экологической, социальной и экономической повестки.
Также в поле внимания структуры будет выстраивание на качественно новом уровне сотрудничества с федеральными и региональными органами правопорядка», — говорят в компании.
Внедрение системы автоматического контроля за показателями выбросов вредных веществ начнется с Норильска. Кто участвует в проекте и что он даст краю и стране в целом?
Российских металлургов похвалили за климатическую повестку
Эксперты Всемирного экономического форума считают, что ведущие предприятия отрасли не уступают своим коллегам из-за рубежа, а в чем-то даже превосходят их.
«Норникель» признали лидером в международной кибербезопасности
Эксперты в области информационной безопасности промышленности оценили открытость и ответственность компании в этих вопросах, имеющих стратегическое значение для бизнеса и страны.