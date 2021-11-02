«Норникелю» обновят корпоративную защиту

Компания перенастроит соответствующие внутренние процессы, с учетом актуальных вызовов и требований экологической, социальной и экономической повестки.

«Норникель» объявила о начале трансформации блока корпоративной защиты, сообщили в пресс-службе компании.

Основными задачами обновленного блока станут: развитие взаимодействия между подразделениями и предприятиями концерна, мониторинг производственных объектов, предупреждение инцидентов и внедрение современных технологий информационной безопасности.

Также в поле внимания структуры будет выстраивание на качественно новом уровне сотрудничества с федеральными и региональными органами правопорядка», — говорят в компании.

Подчинятся обновленный блок будет президенту «Норникеля» Владимиру Потанину.

Напомним, что в этом году «Норникель» принял новую стратегию развития на ближайшие 10 лет. Среди основных ее целей и изменение политики компании в области промышленной и информационной безопасности, что снизит риски и степень негативного воздействия на окружающую среду.

В рамках реализации новой доктрины, компания уже в этом году снабдила свои таймырские нефтебазы новой системой противоаварийной защиты, вложив в нее порядка 1 млрд рублей.

Также на промышленных (включая топливные) объектах «Норникеля» на севере Красноярского края сейчас устанавливается геотехническая система мониторинга состояния вечной мерзлоты, которая будет следить за состоянием грунта и фундаментов сооружений компании.

Читайте также:

«Норникель» стал участником пилотного проекта по контролю состояния атмосферного воздуха Внедрение системы автоматического контроля за показателями выбросов вредных веществ начнется с Норильска. Кто участвует в проекте и что он даст краю и стране в целом?

Российских металлургов похвалили за климатическую повестку

Эксперты Всемирного экономического форума считают, что ведущие предприятия отрасли не уступают своим коллегам из-за рубежа, а в чем-то даже превосходят их.

«Норникель» признали лидером в международной кибербезопасности

Эксперты в области информационной безопасности промышленности оценили открытость и ответственность компании в этих вопросах, имеющих стратегическое значение для бизнеса и страны.