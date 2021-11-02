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«Норникелю» обновят корпоративную защиту

«Норникелю» обновят корпоративную защиту
Иллюстрация: Facebook.com/NornickelRU

Компания перенастроит соответствующие внутренние процессы, с учетом актуальных вызовов и требований экологической, социальной и экономической повестки.

#НОВОСТИ
«Норникель» объявила о начале трансформации блока корпоративной защиты, сообщили в пресс-службе компании.
 
Основными задачами обновленного блока станут: развитие взаимодействия между подразделениями и предприятиями концерна, мониторинг производственных объектов, предупреждение инцидентов и внедрение современных технологий информационной безопасности.
Также в поле внимания структуры будет выстраивание на качественно новом уровне сотрудничества с федеральными и региональными органами правопорядка», — говорят в компании.
Подчинятся обновленный блок будет президенту «Норникеля» Владимиру Потанину.
 
Напомним, что в этом году «Норникель» принял новую стратегию развития на ближайшие 10 лет. Среди основных ее целей и изменение политики компании в области промышленной и информационной безопасности, что снизит риски и степень негативного воздействия на окружающую среду.
В рамках реализации новой доктрины, компания уже в этом году снабдила свои таймырские нефтебазы новой системой противоаварийной защиты, вложив в нее порядка 1 млрд рублей.
 
Также на промышленных (включая топливные) объектах «Норникеля» на севере Красноярского края сейчас устанавливается геотехническая система мониторинга состояния вечной мерзлоты, которая будет следить за состоянием грунта и фундаментов сооружений компании.
 
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Автор: Александр Вознесенский
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