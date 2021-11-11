Химкомбинат «Енисей» снесут за 2 млрд рублей

Минпромторг России ищет подрядчика, который должен будет выполнить снос химкомбината. Тендер назначен на 2 декабря 2021 года.

Минпромторг России объявил торги по подбору подрядчика, который выполнит ликвидацию производства порохов и твердого ракетного топлива на территории обанкроченного ФГУП «ПО «Красноярский химический комбинат «Енисей». Победителя выберут в рамках тендера 2 декабря 2021 года.

Начальная цена торгов 2,165 млрд рублей. Работы финансирует федеральный бюджет. Предусмотрен аванс в размере 72,85%. Работы должны быть завершены в несколько этапов до 15 декабря 2022 года. Первый этап должен быть выполнен 10 февраля 2022 года. Адрес объекта —ул. 26 Бакинских комиссаров, 1.

В техзадании уточняется, что

текущее техническое состояние зданий, сооружений, подземных коммуникаций и технологического оборудования, шламонакопителя, а также наличие в них остатков нитроцеллюлозы, пороховой массы, кислот, нефтепродуктов, фенола, формальдегида» представляет «высокую степень опасности комбината для жизни и здоровья населения и качества окружающей среды».

Подрядчик должен провести демонтаж 28 зданий и сооружений предприятия, обезвредить и ликвидировать 1 706 м эстакад с материалопроводами, 22,5 тыс. м производственной канализации.

Цель работ — ликвидация (обезвреживание) опасных химических веществ выведенного из эксплуатации химического производства и ликвидация источников химической опасности.

Справка

Химкомбинат «Енисей» запущен в работу в 1941 года, является одним из старейших химических производств в Сибири. Был объявлен банкротом в 2011 году. На тот момент его долги превышали 600 млн рублей.

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