Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.11
72,27
82,77
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Рост цен на бензин в Красноярском крае ускорился в три раза

Рост цен на бензин в Красноярском крае ускорился в три раза
Иллюстрация: topindoor.ru

По общему приросту с начала года он уже обогнал общую инфляцию в регионе. Быстрее всего дорожает бензин марки АИ-98. Он же, по итогу, сейчас самый дорогой в крае.

#НОВОСТИ
За десять месяцев 2021 года бензин в Красноярском крае подорожал на 8,44%, сообщили местные статистики.
 
В частности, АИ-92 прибавил 9,27% к цене начала года, АИ-95 — 6,83%, а АИ-98 — 11,46%.
 
В итоге, на конец октября 2021 года 92-й бензин в среднем по краю стоил 46,29 рубля, 95-й — 49,52 рубля, а 98-й — 59,53 рубля.
 
Подобная динамика более чем втрое превосходит ту, что наблюдалась в прошлом году — тогда с января по октябрь бензин в крае вырос в цене на 2,69%.
 
Стоит также отметить, что в среднем по региону потребительские цены на товары и услуги выросли на 6,71%.
 
Читайте также:
Прыг-скок: наблюдения за ценами по отраслям

Рост цен на бензин и металлы, продовольственная инфляция, новый экономический кризис — экспертные предсказания на пороге делового сезона не радуют.

Бизнес просит власти стабилизировать цены на топливо

Независимые АЗС обратились в ФАС с просьбой о разработке новых мер по стабилизации цен топлива на внутреннем рынке.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярская АЗС судится со строителями из-за дома у заправкиКрасноярская АЗС судится со строителями из-за дома у заправки
  • В районе долгостроя «КрасКон» будут развернуты археологические работыВ районе долгостроя «КрасКон» будут развернуты археологические работы
  • Расширенные QR-коды вступили в силу в Красноярском краеРасширенные QR-коды вступили в силу в Красноярском крае
  • Взаперти: в Красноярском крае утвержден список заболеваний для перевода на дистантВзаперти: в Красноярском крае утвержден список заболеваний для перевода на дистант
  • Замначальника департамента городского хозяйства мэрии Красноярска задержанЗамначальника департамента городского хозяйства мэрии Красноярска задержан
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.