Рост цен на бензин в Красноярском крае ускорился в три раза

По общему приросту с начала года он уже обогнал общую инфляцию в регионе. Быстрее всего дорожает бензин марки АИ-98. Он же, по итогу, сейчас самый дорогой в крае.

За десять месяцев 2021 года бензин в Красноярском крае подорожал на 8,44%, сообщили местные статистики.

В частности, АИ-92 прибавил 9,27% к цене начала года, АИ-95 — 6,83%, а АИ-98 — 11,46%.

В итоге, на конец октября 2021 года 92-й бензин в среднем по краю стоил 46,29 рубля, 95-й — 49,52 рубля, а 98-й — 59,53 рубля.

Подобная динамика более чем втрое превосходит ту, что наблюдалась в прошлом году — тогда с января по октябрь бензин в крае вырос в цене на 2,69%.

Стоит также отметить, что в среднем по региону потребительские цены на товары и услуги выросли на 6,71%.

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