Бизнес просит власти стабилизировать цены на топливо

Независимые АЗС обратились в ФАС с просьбой о разработке новых мер по стабилизации цен топлива на внутреннем рынке.

Издание «Известия» сообщает, что бизнес выдвинул конкретные предложения — в документе Независимого топливного союза (НТС) содержится, кроме прочего, предложение по увеличению нормативов биржевой торговли на 25% по бензину и на 15% по дизтопливу. Также предлагается внесение корректировок в демпферный механизм. НТС просит выдать топливным компаниям рекомендации по стабилизации розничных цен и приведению их в соответствие с оптовыми.

В ФАС не исключили того, что новые меры по стабилизации рынка будут приняты. Ведомство открыто для обсуждения дополнительных действий.

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