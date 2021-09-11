Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 11.09
72,76
86,14
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Бизнес просит власти стабилизировать цены на топливо

Бизнес просит власти стабилизировать цены на топливо
Иллюстрация: fishki.net

Независимые АЗС обратились в ФАС с просьбой о разработке новых мер по стабилизации цен топлива на внутреннем рынке.

#НОВОСТИ

Издание «Известия» сообщает, что бизнес выдвинул конкретные предложения — в документе Независимого топливного союза (НТС) содержится, кроме прочего, предложение по увеличению нормативов биржевой торговли на 25% по бензину и на 15% по дизтопливу. Также предлагается внесение корректировок в демпферный механизм. НТС просит выдать топливным компаниям рекомендации по стабилизации розничных цен и приведению их в соответствие с оптовыми.

В ФАС не исключили того, что новые меры по стабилизации рынка будут приняты. Ведомство открыто для обсуждения дополнительных действий.

По теме

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярский ТРЦ «ПокровSky» продали с дисконтом в 40%Красноярский ТРЦ «ПокровSky» продали с дисконтом в 40%
  • Экс-патриоту Ивану Серебрякову разрешили баллотироваться в ЗСЭкс-патриоту Ивану Серебрякову разрешили баллотироваться в ЗС
  • Летающие насекомые заполонили Красноярск. Кто они?Летающие насекомые заполонили Красноярск. Кто они?
  • Сгущенка, бастурма, хлеб представят Красноярский край на конкурсе «Вкусы России»Сгущенка, бастурма, хлеб представят Красноярский край на конкурсе «Вкусы России»
  • «Роснефть» начала доставлять вахты на «Восток Ойл» воздухом«Роснефть» начала доставлять вахты на «Восток Ойл» воздухом
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.