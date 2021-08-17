Бензин в Красноярске подорожал до 60 рублей
Ценники сменили почти все автозаправочные станции города. Где-то стоимость топлива выросла на копейки, а где-то — сразу на рубли. Самый сильный скачок цен произошёл в сети «25 часов».
Там АИ-98 увеличился в цене на 2 рубля и стоит теперь 57,70.
На КНП цена на топливо этой марки также выросла — с 55,40 рублей до 60 рублей.
Кроме того, сменились ценники и на 92-ой и 95-ый. Так, теперь «Красноярскнефтепродукт» продает АИ-92 за 46,90 рублей, хотя несколько недель назад он стоил 46,30.
АИ-95 поднялся в цене с 49,20 до 49,90.
Ранее ценники на бензин поднимались в мае. Тогда АИ-95 подорожал почти на рубль.
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