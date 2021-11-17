Предолимпийские сборы российских фигуристов пройдут в Красноярске

Таким образом олимпийцев хотят подготовить к жесткому расписанию соревнований, которые пройдут в Пекине.

Последний этап подготовки олимпийской сборной России по фигурному катанию (сборы) пройдет в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на генерального директора Федерации фигурного катания России Александра Когана.

Мы утвердили на экспертном совете Минспорта, что сбор пройдет в Красноярске, где созданы прекрасные условия для фигуристов и нашей сборной, — сказал Коган. — Уже определили, где будем жить, что кушать, где кататься. Красноярск предоставляет нам необходимое количество льда», — сказал Коган, правда, не уточнив, где именно буду кататься олимпийцы.

По его словам, на Олимпиаде в Пекине спортсменов ждет очень сложное расписание состязаний 0 многие из них будут начинаться рано утром, в 9:30.

Значит, тренировки должны начаться в 5:30, поэтому тренировки в России будут сдвинуты в соответствии со временем тренировок в Китае», — пояснил Коган.

Сколько спортсменов (и кто именно) будет представлять российское фигурное катание на Олимпиаде в Пекине, пока не ясно — состав сборной определится после чемпионата Европы, который пройдет в Таллине 10-16 января 2022 года.

Сами же Олимпийские игры стартуют 4 февраля 2022-го.

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