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Выплаты олимпийцам предлагается увеличить в Красноярском крае

Золотые медали для Игр в Токио сделали из переработанной электроники
Золотые медали для Игр в Токио сделали из переработанной электроники. Иллюстрация: Instagram

Поддержка краевых олимпийцев будет увеличена — такое решение приняли депутаты Заксобрания края на заседании комитета по спорту.

#НОВОСТИ

Правительство региона выступило с инициативой увеличить выплаты победителям, призерам и участникам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдоолимпийских игр. За III место спортсмен сможет получить из краевого бюджета 4 млн рублей, за II — 5 млн, а за I — 6 млн рублей. Не занявшим призовые места спортсменам, за участие в соревнованиях выплатят по 200 тыс. рублей. Аналогичные условия касаются и тренеров.

Наши спортсмены защищают честь страны на международной арене. Считаю, что и награда должна быть достойной тех усилий, которые прилагают краевые атлеты, пополняя копилку края олимпийскими медалями», — отметил Александр Новиков, председатель комитета.

Поправки позволят, к примеру, выплатить 5 млн рублей Юлии Зыковой — серебряному призеру Олимпийских игр в Токио. Павел Ростовцев, министр спорта края, отметил, что увеличение выплат поможет решить квартирный вопрос региональным спортсменам.

Сообщается, что размер вознаграждения не индексировался с 2010 года.

Законопроект получил поддержку всех членов профильного комитета. Далее его судьбу определят на заседании сессии 28 октября.

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Автор: Петр Савельев
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